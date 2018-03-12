“Цель Порошенко и его “команды” -поднять градус напряженности в стране до уровня истерии, когда всякая замена действующей власти и даже сами выборы будут казаться Западу вариантом крайне рискованным. В таком случае он сможет отказаться от части своих требований. В сущности это шантаж Запада угрозой коллапса страны, о чем мне приходилось писать неоднократно. Именно поэтому Гройсман объявил о начале ареста активов Газпрома. Этой же цели служит и перфоманс с Рубаном. Но это все цветочки, а могут быть и ягодки, вплоть до введения в стране ” режима особого положения”.
Ближайшие 3-4 месяца будут весьма креативными и плодовитыми – заговоры врагов будут раскрываться повсеместно”, – убежден Головачев.
Спасибо!
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