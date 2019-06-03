Порошенко не дают покоя яркие воспоминания позорного бегства из Симферополя

03.06.2019

Киеву пора смириться с тем, что Крым больше никогда не будет частью украинского государства.

Об этом в комментарии «Комсомольской правде» заявил первый заместитель главы Госсовета Республики Крым Ефим Фикс, давший оценку поздравлениям с 235-летием Симферополя экс-президента Украины Петра Порошенко, назвавшего город «сердцем украинского Крыма».

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«Помните, как в знаменитой картине «Место встречи изменить нельзя» Жеглов, в исполнении Владимира Высоцкого, говорит своему оппоненту: «Дырку ты получишь от бублика, а не Шарапова!». И в связи с таким заявлением уместно сказать, что незалежная дырку получит от бублика, а не Крым», – сказал политик.

Также он призывает Украину принять действительность, какой бы она не была для них печальной.

«Петру Порошенко не дают покоя яркие воспоминания, как 28 февраля 2014 года жители Симферополя гнали его по улице Карла Маркса до самого железнодорожного вокзала. Ему просто повезло, что нашелся таксист, который увез его от разъяренной толпы. Порошенко же решил, что таким образом крымчане выразили свою горячую любовь», – иронизирует Фикс.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Порошенко превратил свое позорное бегство из Крыма в героическую историю украинского лазутчика.

Кроме того, в Крыму предложили установить в Симферополе памятник убегающему Порошенко.

Также «ПолитНавигатор» нашел крымчанина, который защищал Порошенко в 2014 году.