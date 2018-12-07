Порошенко не оправдал надежд стамбульского старца

07.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

Константинопольский патриарх не доверил создание так называемой” поместной церкви” украинским раскольникам.

Об этом пишет “Российская газета”, отмечая. что так называемый объединительный собор украинских церковных раскольников пройдет 15 декабря.

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“Под присмотром эмиссаров стамбульского микрорайона района Фанар и в отсутствие представителей канонического православия. Итогом собрания изгоев должно стать провозглашение ЕППУЦ – единой поместной православной украинской “церкви”. Эту дату определили не прихожане вместе с епископатом, а лично президент страны Петр Порошенко, сделавший ЕППУЦ фундаментом своей избирательной кампании и взявший на государственном уровне в заложники все мировое православие”, – указывает газета.

При этом уточняется, что председательствовать на соборе будет посланец Фанара – митрополит греческой митрополии Франции Эммануил (Адамакис), один из трех присланных на Украину “экуменическим патриархом” Варфоломеем экзархов.

“Доверить создание ЕППУЦ местным кадрам – представителям раскольнических сект УПЦ КП и УАПЦ, Варфоломей считает неразумным. Опасаться стамбульскому старцу есть чего: Петр Порошенко не выполнил оговоренных заранее условий признания ЕППУЦ, а именно – не обеспечил явку минимум двух третей архиереев канонической Украинской православной церкви (УПЦ МП) на объединительный собор, что ставит под сомнение всю украинскую “автокефалию”, – резюмирует “РГ”.

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