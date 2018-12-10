Порошенко не оставит планов “раскачать” Донбасс перед выборами

10.12.2018, Москва, Максим Карпенко

Вскрытие разведкой ДНР планов Украины по крупной провокации в Мариуполе и на границе ДНР с Россией позволит предупредить жертвы, но не заставит украинское руководство отказаться от планов по дестабилизации региона.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» сообщил политолог Денис Денисов.

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По его словам, президент Украины Петр Порошенко не оставит попыток совершить провокацию, чтобы сохранить под собой пост президента и продлить срок действия военного положения.

«Подобная новость не может вызывать удивления, потому что все мы понимаем, что в ближайшие дни, недели ожидается с очень высокой вероятностью серьезная провокация со стороны Украины, исходя из того, что Порошенко необходимо обоснование продления военного положения на территории страны. В этих условиях подобный сценарий является более чем реальным. Самое главное – если уже коллеги в ДНР раскрыли эти замыслы, то будет возможность подготовить к их реализации и сорвать глобальную провокацию, которая может повлиять на сотни тысяч людей в регионе. Здесь надо отметить, что, если получится купировать эту угрозу, то все равно не надо забывать о том, что Порошенко все равно будет требовать от своих генералов, представителей силовых структур организовать то или иное действо, которое послужит ему поводом продлить военное положение на Украине», – заявил Денисов.

Напомним, сегодня официальный представитель оперативного командования ДНР полковник Эдуард Басурин сообщил, что украинское командование планирует устроить крупную химическую диверсию в прифронтовом Мариуполе для получения предлога на проведение масштабной наступательной операции на территории ДНР.