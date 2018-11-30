Порошенко обломал зубы

30.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Петр Порошенко не рассчитывал, что каноническая УПЦ Московского Патриархата окажется настолько стойкой и откажется участвовать в новом раскольническом проекте под эгидой Стамбула. Отсюда и давление на православных иерархов, обыски у митрополитов и попытки «отжима» Лавр. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, у Порошенко пытаются склонить хотя бы часть иерархов УПЦ МП на свою сторону и заставить их участвовать в «объединительном» Соборе.

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«УПЦ каноническая оказалась намного более твердой в своих позициях, чем рассчитывала власть. Власть рассчитывала, что как только будет объявлена идея объединительного Собора, то часть иерархов УПЦ побежит сразу же – негласно или гласно договариваться с властью о новых местах.

Так не оказалось. То есть, иерархи УПЦ в большинстве своем оказались намного более тверже гранита, чем власть рассчитывала.

После той встречи, которая не произошла в Украинском доме, когда Порошенко ожидал, что они приедут туда, а кроме двух или трех людей – никто не приехал, по факту власть теперь осознает, что без УПЦ канонической создание проекта, политического проекта Поместной церкви просто не удастся.

Я думаю, что ситуация и в Лавре, а до этого мы видели ситуацию со Святогорской Лаврой – это начало «катка» власти, наступления на УПЦ. Не удалось это, как власть считает, сделать в более легком режиме, значит, нужно сделать в более жестком режиме.

Стоит ожидать, что на УПЦ в ближайшие недели будет усилено давление, власть будет пытаться сделать все, чтобы расколоть, повлиять на иерархов УПЦ, чтобы они, часть из них, точно приняли участие в будущем соборе», – заявил Якубин.