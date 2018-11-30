30.11.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Политические репрессии, Религия, Спецслужбы, Украина, Церковь
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Порошенко окончательно слетает с катушек: СБУ шьет дело настоятелю Лавры

Украинские силовики проводят обыск в жилище настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Священника подозревают в преступлении, квалифицирующемся ч. 2 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

«Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области, во исполнение поручения следственного управления ГУ Нацполиции в Киевской области проводят санкционированные следственные действия в настоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины, правоохранители проводят обыски по месту жительства и размещения имущественного комплекса, который принадлежит митрополиту Павлу (Лебедю), – говорится в сообщении.

Отметим, что митрополит Павел является активным противником разрыва с РПЦ и выступает против так называемой поместной автокефальной церкви, создание которой лоббирует президент Украины Петр Порошенко.

В свою очередь руководитель Секретариата по межправославным отношениям ОВЦС Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук в комментарии “Известиям сказал, что давление СБУ на иерархов УПЦ – это попытка склонить если не всю Украинскую православную церковь целиком, то хотя бы некоторых ее представителей к участию в так называемом объединительном соборе раскольников.

Ранее митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел на брифинге в Киеве-Печерской лавре заявил, что украинская власть, затеявшая борьбу с каноническим православием, действует незаконно. Также он сообщил, что является фигурантом нескольких уголовных дел и анонсировал грядущие обыски и притеснения.

Ранее стало известно, что Кабмин Украины окончательно отобрал у канонической Церкви Почаевскую лавру.

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