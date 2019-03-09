Порошенко обложили: в СБУ грызня, США требуют объяснений

09.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Разгоревшийся скандал вокруг закупки окружением Петра Порошенко комплектующих для армии по завышенным ценам в РФ – не мог быть раскручен журналистами без утечек из силовых структур, считающихся лояльными президенту.

В итоге Порошенко приходится пытаться сохранить лицо перед избирателями и «западными партнёрами», крайне недовольными коррупционной историей.

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Об этом в эфире канала «InterVizor» заявил киевский политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас силовики и правоохранители чётко разделились – СБУ и Генпрокуратура на стороне президента, МВД, скорее, против президента (я бы даже сказал, что не на Тимошенко, потому что Авакову всё равно, кто победит, Тимошенко или Зеленский. Причём, при Зеленском у него больше вариантов игры, чем при Тимошенко. Он, скорее, играет против Порошенко, это заметно).

Но в тех же СБУ и прокуратуре, судя по всему, есть люди, которые не хотят победы президента по разным причинам, и они сливают информацию конкурентам.

По «Укроборонпрому» уже говорят, что это из военной прокуратуры слили. Кстати, Луценко косвенно подтвердил, когда заявил, что мы выходили, но нас опередили.

В СБУ тоже есть внутренняя конкуренция – по моим ощущениям заместители Грицака просто из формы вон лезут, чтобы показать свою лояльность президенту, возможно, потому что знают, что Грицака могут поменять», – заявил Фесенко.

Вместе с тем на Порошенко продолжается давление как со стороны общественности, так и со стороны США и ЕС.

«Всё, что мы в последние дни слышали и видели, например, решение об увольнении Гладковского, заявления о международном аудите – это попытка нейтрализовать громкий и очень резонансный скандал по «Укроборонпрому», и здесь сразу несколько адресатов.

С одной стороны, украинское общественное мнение, избиратели, которым надо показать, что проблема есть и надо бороться, ликвидировать раковую опухоль, с другой стороны – почему международный аудит, а тут как раз ещё приезд замгоссекретаря США – это говорит о том, что в Вашингтоне и отчасти в Брюсселе крайне недовольны последними событиями в Украине.

Мало скандала с «Укроборонпромом», потому что это подтверждение масштабной коррупции, да ещё и в оборонном секторе, что тревожит наших западных партнёров, а тут ещё скандальное решение Конституционного суда (отмена статьи о незаконном обогащении – ред.) Конечно же, Порошенко хочет нейтрализовать проблемы и риски в отношениях с западными партнёрами – потому что ещё им надо показать, что не волнуйтесь, всё не так страшно, как кажется. Поэтому и заявления о международном аудите, но аудит – это всегда сложная и длительная процедура, минимум несколько месяцев, а тут выборы. Поэтому, пока расчёт на информационный эффект, что принимаются меры», – добавил политолог.