Порошенко объявил акт войны с Россией

12.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Корабли НАТО должны прийти на помощь Украине, а российским судам надо запретить заход в европейские и американские порты.

С таким заявлением в эфире влиятельного американского телеканала Fox News выступил президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гарант украинской конституции решил обратиться к президенту Российской Федерации через американскую прессу в связи с инцидентом в Керченском проливе.

«Мистер Путин, это акт агрессии. Мистер Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис. Ваши регулярные войска под флагом РФ осуществили нападение на украинское военное судно в международных водах», – утверждает президент Украины.

Кроме того, он снова попросил НАТО прислать Украине оружие и военные корабли в Черное море.

«Нам нужно присутствие НАТО в Черном море, чтобы не позволить войскам РФ оккупировать Черное море и регион Азовского моря, что и происходит сейчас. Нам нужно улучшить военное и техническое сотрудничество, включая поставки летального оружия».

А еще Порошенко нужно, чтобы европейские страны и США закрыли свои порты для захода российских судов: «Российским судам должен быть запрещен заход в европейские и американские порты. Украина готова к координации действий по этому вопросу», – заявил Порошенко.

Ранее Порошенко заявил, что введенное недавно военное положение в ряде областей Украины не означает объявление войны.