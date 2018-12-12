Порошенко объявил акт войны с Россией
Корабли НАТО должны прийти на помощь Украине, а российским судам надо запретить заход в европейские и американские порты.
С таким заявлением в эфире влиятельного американского телеканала Fox News выступил президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Гарант украинской конституции решил обратиться к президенту Российской Федерации через американскую прессу в связи с инцидентом в Керченском проливе.
«Мистер Путин, это акт агрессии. Мистер Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис. Ваши регулярные войска под флагом РФ осуществили нападение на украинское военное судно в международных водах», – утверждает президент Украины.
Кроме того, он снова попросил НАТО прислать Украине оружие и военные корабли в Черное море.
«Нам нужно присутствие НАТО в Черном море, чтобы не позволить войскам РФ оккупировать Черное море и регион Азовского моря, что и происходит сейчас. Нам нужно улучшить военное и техническое сотрудничество, включая поставки летального оружия».
А еще Порошенко нужно, чтобы европейские страны и США закрыли свои порты для захода российских судов: «Российским судам должен быть запрещен заход в европейские и американские порты. Украина готова к координации действий по этому вопросу», – заявил Порошенко.
Ранее Порошенко заявил, что введенное недавно военное положение в ряде областей Украины не означает объявление войны.
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