Порошенко объявил матюки международным языком

10.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина имеет право материть Россию и ее президента, потому, что «РФ – пришла на эту землю».

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Порошенко также похвастался, что оскорбляющую президента России Владимира Путина кричалку придумали ультрас из Харькова.

«У меня вопрос: имеем ли мы право так говорить о России? Имеем. Потому что Россия пришла на нашу землю, Россия начала убийства с Симферополя, убивая крымских татар пытками, потом на востоке нашего государства. Три тысячи украинских воинов отдали свои жизни, десять тысяч гражданских. А как тогда по-другому нам их называть?..

Мне, как человеку с дипломатическим образованием, матюки не очень идут. Хотя есть вещи, которые уже вышли за рамки и стали международным языком. Например, в Харькове – не во Львове, не в Тернополе или Франковске, а в Харькове зародилась известная песня харьковских ультрас. Помните, «Путин – ла-ла-ла-ла». И это стало уже международным, потому что эти песни я слышал и в Грузии, и в Польше, и в Латвии, и в Литве, и в Эстонии, и во многих других странах», – заявил Порошенко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния грязно оскорбил главу российского государства. Причем Габуния не только нецензурно выражался в адрес российского президента Владимира Путина, но также прошелся по его покойным родителям.