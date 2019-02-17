17.02.2019, Мюнхен, Михаил Рябов

Переданные Украине американские ракетные комплексы «Джавелин» существенно изменили расклад сил в Донбассе и уменьшили потери киевской группировки, заявил Петр Порошенко на конференции по безопасности в Мюнхене.

Порошенко утверждает, что в последнее время существенно уменьшилось количество танковых обстрелов. «Почему? Потому что российские танкисты просто отказываются ехать на линию соприкосновения. Мы наполовину уменьшили количество боевых потерь. Это яркая демонстрация эффективности этого типа сотрудничества», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Тем не менее, признал Порошенко, участники карательной операции в Донбассе продолжают нести потери.

«У нас горячая война. За последние 24 часа я потерял одного украинского солдата, поскольку противотанковая ракета попала в военный грузовой автомобиль, три солдата были тяжело ранены. За последние 24 часа», – сказал украинский президент.

Он призвал НАТО взять Украину под защиту.

«Мы считаем себя восточным флангом НАТО (Порошенко врёт, последние соцопросы показывают, что идея вступления в альянс стремительно теряет поддержку, – ред.), восточным флангом Европы. Моя страна является членом европейской семьи, будущим членом ЕС. Поэтому, я призываю вас прекратить состояние неопределенности», – сказал Порошенко.