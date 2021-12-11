Порошенко объявил об угрозе потери еще трех областей

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Новости Украины

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности проведения референдума по Донбассу может привести к тому, что страна потеряет еще ряд регионов.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил экс-президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Порошенко, Украина рискует столкнуться с тем же сценарием, что прошел Крым в 2014 году.

«Представьте себе, что две или три области примут решение иное, чем остальные области. А представьте себе, что как следствие будет сценарий, в том числе сценарий Путина о том, что «слушайте, а эти области не являются счастливыми» и повторят позицию фейкового референдума, который Путин провел в Крыму. После фейкового референдума в Крыму у меня есть аллергия на способ решения вопросов Путина или интересов Путина через референдум. Выучите внимательно урок 14-го года и не повторите его», – заявил Порошенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу 1+1 заявил о возможности референдума по Крыму и Донбассу.

«Я не исключаю референдума по Донбассу в целом. Тут вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни, это может быть относительно Донбасса, Крыма, может быть в целом по прекращению войны», – сказал Зеленский.

Напомним, что бывший генпрокурор Украины и соратник Порошенко Юрий Луценко заявил о двух сценариях распада Украины – быстром и отложенном.