Порошенко оказался куда честнее Зеленского по Донбассу

05.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Ежедневные обстрелы Донбасса со стороны ВСУ, в том числе и миномётный огонь по донецкой мечети в мусульманский праздник, показывают реальную цену «миротворчеству» нового президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Дмитрий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Зеленский поздравил мусульман Украины с Ураза-байрам, только в это же время ему подчинённые войска обстреляли мечеть в Донецке. 82 миллиметров мины прямо в купол мечети. Хорошо, что это было за полчаса до объявленного времени, и не все люди успели собраться, те, кто собрались, успели на первом этаже спрятаться. А купол разбит, мины взорвались.

В Донецке, не где-то на линии соприкосновения, хотя и это само по себе ужасно, но это прямо город, прямо мечеть, прямо в мусульманский праздник. Мусульмане должны понимать, что это и есть настоящее поздравление от Зеленского, а не то, которое он в «Facebook» написал. Вот эти 82-миллиметровые мины и есть настоящее поздравление и отношение и к мусульманам, и к другим всем вероисповеданиям и народностям, которые есть на Украине», – заявил политолог.

«Дело не только в том, что мы не видим разницы между ним и Порошенко. Я даже вижу некоторую разницу, потому что здесь гораздо большая лживость, потому что Порошенко прямо говорил: «Будут сидеть в подвалах, когда мы будем убивать их и их родителей. А этот говорит: «Мир! Поздравляю вас с праздником!». А мины летят», – добавил Куликов.

Историк и политолог Владимир Корнилов как дончанин рассказал некоторые подробности таких обстрелов.

«Мечеть Ахать-Джами находится в посёлке Октябрьский, который постоянно обстреливался украинскими боевиками, когда в Песках стоял «Правый сектор». Потом «Правый сектор» убрали на какое-то время в прошлом году, в феврале этого года под выборы чудесным образом вернули», – уточнил Корнилов.

«То есть в Песках находятся те самые боевики «Правого сектора», есть фотографии 82-миллиметровых миномётов «Василёк», которыми они хвастались, с которых они палили неоднократно. Рядом посёлок Весёлое, где совсем недавно было несколько прилётов, где была ранена девочка», – добавил он.

Политолог также подчеркнул, что нарочно не будет приводить сводки ДНР и ЛНР, чтобы оппоненты не обвинили его в необъективности, и озвучил данные СММ ОБСЕ.

«Каждый день мониторю. Со времени прихода Зеленского я не видел ни одного сообщения миссии ОБСЕ о том, чтобы какой-то гражданский был ранен с «той» стороны, на территории, которая контролируется ВСУ и боевиками. Зато практически каждый день в ДНР и ЛНР есть прилёты со стороны Украины, и постоянно раненые, причём, почти всегда дети 5-8 лет и старики выше 60-70 лет. Там ведь чётко фиксируется, с какой стороны прилёт, всегда со стороны позиций ВСУ. Подчеркну, каждый день после победы Зеленского, человека, который в инаугурационной речи дословно сказал: «Наша первостепенная задача – прекращение огня», – рассказал Корнилов.