Порошенко отдаст приказ крушить участки

19.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Вчерашняя акция подконтрольных СБУ боевиков группировки С14 «Вставай, Бандера!» под стенами МВД Украины – очередной сигнал Петра Порошенко в адрес Арсена Авакова с требованием к полиции во время выборов не мешать осуществлять фальсификации в пользу действующего президента.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил депутат Верховной рады прошлых созывов Владимир Олейник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что Порошенко вывел своих нациков на улицу – это такой привет Авакову: «Если ты будешь вмешиваться в выборы и блокировать тех, кто мешает Тимошенко и другим конкурентам, то я выведу нациков».

В данном случае мы видим давление на Авакова, попытку нейтрализовать его и провести не выборы, а фальсификацию выборов, и Порошенко, безусловно, может победить», – сказал Олейник.

Депутат Госдумы Михаил Старшинов добавил, что Порошенко делает ставку на силовой сценарий фальсификации.

«Идёт подготовка к выборам на Украине. Совсем скоро президентские выборы, не за горами – выборы в парламент, и, конечно, можно по-разному говорить о рейтингах, что выигрывает Зеленский или кто-то другой… Но что важно?

Важны технологии и люди, которые будут эти технологии применять. Вся эта команда (националистов – прим. ред.) вполне может быть использована тем же Порошенко для того, чтобы обеспечить те или иные технологические приёмы во время проведения, а вернее сказать, фальсификации выборов.

Если на каком-то участке идёт перевес в другую сторону – ворвались, разломали, урну опрокинули – отменили выборы. Это примитивнейшие вещи. И, конечно, у правоохранителей отбивается всякое желание там стоять и обеспечивать порядок, им недвусмысленно дают понять, что «лучше туда не лезть», – резюмировал депутат.

Напомним, накануне около тысячи членов радикальных националистических организаций прошли по правительственному кварталу Киева и провели митинг под МВД Украины, протестуя против случившегося на днях жесткого задержания представителей группировки С14 полицией, когда один из силовиков крикнул «Ложись, Бандера!».