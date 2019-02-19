//exit;
19.02.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Выборы, Криминал, Украина
Просмотров:

Порошенко отдаст приказ крушить участки

Вчерашняя акция подконтрольных СБУ боевиков группировки С14 «Вставай, Бандера!» под стенами МВД Украины – очередной сигнал Петра Порошенко в адрес Арсена Авакова с требованием к полиции во время выборов не мешать осуществлять фальсификации в пользу действующего президента.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил депутат Верховной рады прошлых созывов Владимир Олейник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«То, что Порошенко вывел своих нациков на улицу – это такой привет Авакову: «Если ты будешь вмешиваться в выборы и блокировать тех, кто мешает Тимошенко и другим конкурентам, то я выведу нациков».

В данном случае мы видим давление на Авакова, попытку нейтрализовать его и провести не выборы, а фальсификацию выборов, и Порошенко, безусловно, может победить», – сказал Олейник.

Депутат Госдумы Михаил Старшинов добавил, что Порошенко делает ставку на силовой сценарий фальсификации.

«Идёт подготовка к выборам на Украине. Совсем скоро президентские выборы, не за горами – выборы в парламент, и, конечно, можно по-разному говорить о рейтингах, что выигрывает Зеленский или кто-то другой… Но что важно?

Важны технологии и люди, которые будут эти технологии применять. Вся эта команда (националистов – прим. ред.) вполне может быть использована тем же Порошенко для того, чтобы обеспечить те или иные технологические приёмы во время проведения, а вернее сказать, фальсификации выборов.

Если на каком-то участке идёт перевес в другую сторону – ворвались, разломали, урну опрокинули – отменили выборы. Это примитивнейшие вещи. И, конечно, у правоохранителей отбивается всякое желание там стоять и обеспечивать порядок, им недвусмысленно дают понять, что «лучше туда не лезть», – резюмировал депутат.

Напомним, накануне около тысячи членов радикальных националистических организаций прошли по правительственному кварталу Киева и провели митинг под МВД Украины, протестуя против случившегося на днях жесткого задержания представителей группировки С14 полицией, когда один из силовиков крикнул «Ложись, Бандера!».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Все новости за сегодня
  • Февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть