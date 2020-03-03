Порошенко отказался комментировать скандальное выступление своего сына в Лондоне
Бывший украинский президент Пётр Порошенко в кулуарах Верховной рады отказался комментировать скандальное выступление своего сына на сцене в Лондоне вместе с российским рэпером.
Об этом в своём Telegram-канале сообщил украинский журналист Андрей Павловский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Касательно вашего сына михаила в Лондоне на концерте российского репера Face, прокомментируйте, пожалуйста», – попросили журналисты пятого президента.
Однако Пётр Порошенко вместо ответа на вопрос сказал «Спасибо» и быстро удалился.
Напомним, что сын Порошенко кричал на сцене «Русские в Лондоне».
Ранее он не стеснялся разгуливать по Лондону в футболке с надписью Russia
Спасибо!
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