Порошенко отказался комментировать скандальное выступление своего сына в Лондоне

03.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Бывший украинский президент Пётр Порошенко в кулуарах Верховной рады отказался комментировать скандальное выступление своего сына на сцене в Лондоне вместе с российским рэпером.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил украинский журналист Андрей Павловский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Касательно вашего сына михаила в Лондоне на концерте российского репера Face, прокомментируйте, пожалуйста», – попросили журналисты пятого президента.

Однако Пётр Порошенко вместо ответа на вопрос сказал «Спасибо» и быстро удалился.

Напомним, что сын Порошенко кричал на сцене «Русские в Лондоне».

Ранее он не стеснялся разгуливать по Лондону в футболке с надписью Russia