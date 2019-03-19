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19.03.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Украина
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Порошенко отказался варить кашу с Путиным и пригрозил РФ «большой ценой».

Президент Украины Петр Порошенко ответил своему визави Владимиру Путину на обвинения в несостоятельности.

Путин, напомним, вчера в Симферополе заявил, что русский и украинский народы не ссорились, а в разладе виновато киевское руководство, «с которыми вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то позитивного результата», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире телеканала ICTV Порошенко заявил, что не хочет варить кашу и рыбачить с Путиным.

«Касаемо того, что кто-то там с кем-то каши не сварит – я не собираюсь ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать, как некоторые наши кандидаты. Я акцентирую, что мы мобилизовали мировую поддержку Украины по непризнанию незаконной аннексии Крыма, касаемо введения санкций против Российской Федерации для мотивации России политико-дипломатическим путем немедленно освободить Крым, освободить незаконно задержанных военнопленных украинских моряков, вернуть военное имущество. Иначе за это Россия заплатит очень большую цену», – заявил Порошенко.

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