Порошенко переходит к плану «C»

09.01.2019

С подачи действующего президента Петра Порошенко действующая киевская власть будет всеми способами устранять от участия в предвыборной гонки его конкурентов.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «Informator.ua» высказал украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Растёт вероятность силовых сценариев. Например, отмена регистрации конкурентных кандидатов на выборах под разными формальными признаками. Приедет какой-нибудь бывший премьер-министр США, и начнёт топить ключевого кандидата. Или окажется, что кандидат от бело-голубых что-то неправильно заполнил. Начнётся физическое устранение с кампании, и вероятность этого высока», – отметил эксперт.

Также он заявил, что план нынешней украинской власти в лице Порошенко – узурпировать власть.

«При том, что общество сегодня устало от майданной культуры, оно далеко не во всех случаях готово отстаивать свои права на выборы на улицах. При том, что в обществе существует большой запрос на «сильную руку», к сожалению, сломать ситуацию через колено – это сегодня план «C» нынешней власти.

То есть план «А» – борьба за избирателя, план «B» – против оппонентов посредством военного положения, и план «C» – отмена регистраций и снятие конкурентных кандидатов с выборов. Не обязательно первого, можно снять третьего или четвёртого, если его голоса перетекают к нужному кандидату. Мы должны это понимать и быть готовыми к противостоянию таким попыткам фактической узурпации власти», – резюмировал политолог.

Напомним, ранее Бортник заявлял, что грядущие президентские выборы на Украине обернутся колоссальным влиянием извне, подкупом избирателей и обострением радикальных группировок на фоне религиозных распрей.