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05.01.2019, Киев, Анастасия Самойлова
 
Выборы, Украина
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Липовую украинскую самостийность ждут серьёзные испытания

Грядущие президентские выборы на Украине обернутся колоссальным влиянием извне, подкупом избирателей и обострением радикальных группировок на фоне религиозных распрей. Такое мнение украинский политолог Руслан Бортник высказал в эфире канала «NewsOne», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прежде всего, это беспрецедентное внешнее влияние. Такого уровня вмешательства в украинские выборы, какое мы будем наблюдать в этом году, не было никогда. И это не только российское вмешательство, но и западное. От нас требовали создать и переизбрать ЦИК, новые избирательные кодексы… Это было на многих уровнях – информационном, административном, политическом, юридическом и в сфере безопасности – на всех уровнях в наши выборы будут вмешиваться внешние игроки», – заявил Бортник.

Второй фактор, который будет характерен для президентских выборов, – это подкуп.

«Вторая вещь – это подкуп, о котором мы уже говорили. На фоне бедности уровень подкупа в основном на региональном уровне во время выборов депутатов сильно возрастёт, но мы этого не будем понимать. Вместо децентрализации страна на глазах будет проходить новую стадию феодализации», – отметил политолог.

Бортник также заявил, что в 2019 году ожидается обострение деятельности радикальных группировок.

«Третья вещь, которая буде происходить – это радикализация всего процесса. Фактор радикалов разных групп, которые у нас существовали в 2014 году, в этом году обострится на фоне гуманитарных противостояний, религиозного и языкового вопросов, а также на фоне борьбы за финансовые потоки», – заявил Бортник.

«Это те три вещи, которые будут характерны для выборов 2019 года. Возможно, в этом году состоятся все выборы – не только парламентские и президентские, но и местные, об этом сегодня уже начали активно говорить», – подытожил эксперт.

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