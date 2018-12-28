28.12.2018, Донецк, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Политика, Пропаганда, Украина
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Порошенко пиарится передачей ВСУ старья под видом новой техники

В рамках своей предвыборной агиткампании президент Украины Пётр Порошенко передал ВСУ «новые» виды вооружения, которые в большинстве случаев являются старыми советскими образцами.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На прошедшей неделе президент Порошенко в рамках своей предвыборной агиткампании передал вооруженным формированиям Украины военную технику: самолеты, вертолеты, танки и бронемашины. В подавляющем большинстве «новая» техника – это свежевыкрашенные расконсервированные образцы советских времен, преподносимые электорату как новейшие разработки украинского военно-промышленного комплекса», – сообщил Эдуард Басурин.

Он также добавил, что при этом в украинских СМИ постоянно появляются сообщения о новых «успехах» Порошенко в вопросе развития и модернизации национального военно-промышленного комплекса.

Напомним, ранее украинский военный эксперт Игорь Козий заявил, что Украина более 20-ти лет проводит опыты и испытания новых видов вооружения, но дальше презентаций дело не доходит, а армия пользуется старым советским вооружением.

 

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