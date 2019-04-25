Порошенко подготовил плацдармы для бегства из страны

25.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

После поражения на выборах президента Петр Порошенко может уехать в Испанию или Великобританию.

Об этом пишут «Известия», отмечая, что одним из вариантов будущего для Порошенко может стать эмиграция.

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«Поместье для бегства с Украины глава государства давно подготовил. Сердцем «заграничной империи» Порошенко журналисты называют усадьбу в маленьком городке Аталайя Исдабе на юге Испании на берегу Средиземного моря. Вилла — двухэтажный дом с бассейном на заднем дворе стоимостью €4 млн. Президент никогда не вносил эту недвижимость в свою декларацию, поскольку она оформлена на его испанскую фирму.

«Запасным аэродромом» для Порошенко может стать Великобритания. Здесь в колледже учится его сын, а две дочери получают образование в вузах. Сюда же переехали некоторые украинские чиновники. В Лондоне, в частности, обосновалась бывшая глава национального банка Валерия Гонтарева», – указывает издание.

Впрочем, оговаривается газета, отъезд из страны будет означать отказ от всех амбиций в политике и бизнесе на Украине, а значит, произойдет только в крайнем случае.

«Вероятно, Порошенко всё же рассчитывает пройти в Верховную раду. Если же рейтинга для получения депутатского мандата не хватит, соратники разбегутся, а перспектива уголовных дел станет реальной, то отойдет от дел», – отмечается в публикации.

В свою очередь директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник полагает, что в ближайшее время уходящий президент будет себя довольно спокойно чувствовать на Украине, добавив, что в гораздо меньшей безопасности будут ближайшие соратники Порошенко, которые действительно могут понести политическую и юридическую ответственность.

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