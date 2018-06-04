04.06.2018
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Доходы политиков, Политика, СМИ, Украина

Он нам не чужой – испанские СМИ рассказали об элитной недвижимости Порошенко


Испанские СМИ не уделили особого внимания недавнему визиту в Испанию президента Украины Петра Порошенко.

Об этом в своем блоге пишет украинский журналист-расследователь Владимир Бойко, отметивший, что ведущая испанская газета El Pais в большой статье, посвященной планам нового премьер-министра, два раза вспомнила Порошенко в связи с его визитом в Испанию.

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«Новый руководитель исполнительной власти, Педро Санчес, в этот понедельник дебютирует в международной политике рабочим визитом президента Украины Петра Порошенко, чья страна сейчас не имеет больших конфликтов, но на которую хочется обратить внимание из-за ее стратегическое расположение … Президент Порошенко не чужой для Испании, так как обладает летним домом в роскошном поселке Ла Загалета, в Бенаавис, Малага », – приводит журналист цитату из El Pais.

Он также указывает, что испанская газета ABC, которая ориентирована на более консервативного читателя, вспомнила о Порошенко подробнее, посвятив его визиту небольшую заметку.

“Впрочем, этот сообщение украшено фотографией НЕ Порошенко, а все того же Педро Санчеса, а речь в нем только о том, что президент Украины, побывав в Галисии, приедет в Мадрид, где встретится с Королем Испании Филиппом VI, премьер-министром Педро Санчесом и главой верхней палаты парламента Аной Пастор, а также вместе с украинской общиной в Испании примет участие в молебне за мир, что будет происходить в мадридском кафедральном соборе Альмудена”, – пишет Бойко.

Ранее “ПолитНавигатор” сообщал, как во время визита в Испанию Порошенко понесло.

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