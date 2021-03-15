Порошенко подвешивают за Харьковские соглашения

15.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Решение СБУ возбудить уголовное дело против депутатов Рады, голосовавших за ратификацию Харьковских соглашений, направлено против экс-президента Украины Петра Порошенко.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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Издание напоминает, что соглашение о продлении базирования в Севастополе Черноморского флота РФ одобрил и Порошенко, который до марта 2010 года был главой МИД Украины, а в 2012 году стал работать министром экономического развития в правительстве Виктора Януковича.

«Украина нашла формулу, по которой было возможно резкое изменение цены на газ,— это не было дотацией, это просто было изменение цены на газ и доведение ее, кстати, действительно до европейской. А Россия сделала это таким образом, чтобы объяснить своему населению, своим избирателям, «почему мы пошли на такие, якобы огромные экономические потери», а с другой стороны — очень мастерски не создать прецедент для других стран», – говорил тогда Порошенко.

«Прошлой властью тема Крыма вытеснялась в маргинальность, поскольку было сложно объяснить, сдали они его или не сдали. Турчинов оставался важным человеком при Порошенко. А у нас этого бэкграунда нет. Не при нас Крым сдали, не при нас был Харьков. Поэтому мы можем себе это позволить внутриполитически», сказал издания собеседник в команде Владимира Зеленского.

Обслуживающий интересы офиса президента политолог Фесенко согласен с тем, что последние крымские инициативы продиктованы не только внешнеполитическими, но и внутриполитическими потребностями:

«Это игра на контрасте с Порошенко. У того было много патриотической риторики, но мало конкретных действий, а тут и борьба с Медведчуком, и тема Крыма, и Харьковские соглашения. Сплелись внутренняя и внешняя истории»», – говорит Фесенко.