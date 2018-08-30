Порошенко подыграл Жириновскому и Затулину

30.08.2018, Киев, Владимир Гладков

Разорвать Договор о сотрудничестве Украины и РФ давно предлагали «российские ястребы», а теперь эту идею вдруг стал воплощать украинский президент.

Об этом в эфире канала «112» заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Известно, что многие «ястребы» с российской стороны, такие как Жириновский или Затулин уже настаивали на том, чтобы этот договор аннулировать, считая, что России в сложившейся ситуации он невыгоден. А теперь и украинская сторона эту идею поддерживает», – заявил Суслов.

«Я не знаю, как решается сейчас этот вопрос, потому что нам всё время объясняли, что Договор аннулировать нельзя ввиду того, что для Украины важно сохранение положения гарантирования границ. Возможно, юристы президента нашли какое-то объяснения, в силу которых теперь прекращение действия Договора не ослабляет позиций Украины, но объявлено об этом не было», – добавил экс-министр.

Стоит отметить, что ранее член Совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько заявил, что, расторгая договор с Россией, Украина сама снимает ответственность с РФ за уважение своих территориальных границ.