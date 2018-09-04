Порошенко поехал в США продавать свою войну

04.09.2018, Киев, Ольга Козаченко

Президент Украины Петр Порошенко пытается представить себя лидером так называемой партии войны.

Об этом пишет “Российская газета”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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“Вся риторика и последние шаги Петра Порошенко направлены на то, чтобы украинцы воспринимали его лидером “партии войны”, о присвоенном себе четыре года назад статусе “президента мира” он уже не вспоминает, – отмечается в публикации. – Анонсированное на 30 сентября расторжение Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией; упрямое желание развязать религиозное противостояние на Украине через наделение автокефальным статусом раскольнического Киевского патриархата; убийство главы ДНР – все это указывает на контролируемую им эскалацию обстановки”.

Порошенко рассчитывает, указывает издание, что эти шаги позволят ему выиграть президентские выборы, пусть и путем их отмены по причине военного положения.

“С этой точки зрения понятна и смелость Порошенко, полетевшего в день убийства Александра Захарченко на похороны сенатора Джона Маккейна, несмотря на прогнозируемое неприятие такого жеста со стороны президента США. В ходе этого визита он “продавал” его влиятельным противникам свою войну”, – резюмирует “РГ”.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, партия войны начала шантаж Порошенко.

Кроме того, эксперты пришли к выводу, что Порошенко делает ставку на большую войну и хоронит мирный процесс