12.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Порошенко показательно расправился с олигархом, спонсировавшим конкурентов

Задержание владельцев украинского агрохолдинга «Гавриловские курчате» произошло не из-за обнаруженных нелегальных могильников с отходами производства, а в связи со спонсированием коммерсантом экс-«регионалом» Евгением Сигалом оппозиции и конкуренцией его фирмы с приближённой к администрации Петром Порошенко «Нашей рябой».

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил киевский политолог Николай Спиридонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Был задержан владелец ТМ «Гавриловские курчата» Евгений Сигал одновременно с женой и директором предприятия. То есть задержали троих, парализовав работу предприятия. Основная причина – как бы экология. Честно говоря, действительно, с экологией там проблемы есть, никто не спорит. Там нарушения экологических норм, с отходами «курчат», с самими этими «курчатами» фактические нарушения были.

Но, с другой стороны, если взять господина Косюка, который был зам администрации президента, у него с «Нашей рябой» нарушений не меньше.

Уже юмор ходит по Сети – «какие могут быть «Гавриловские курчата», все курчата должны быть винницкие», – рассказал политолог.

«Соответственно, две причины задержания, которые могли быть. Не «экология», а реальные причины.

Пункт первый: устранить конкурента Косюка. Косюк остаётся близким к Администрации президента человеком.

И пункт второй – есть информация, что господин Сигал вёл себя неосторожно и начал спонсировать некоторые влиятельные, очень рейтинговые оппозиционные партии. Соответственно, чтобы эти партии не имели много денежек, в Администрации президента решили «прикрутить» это дело и решили назначить залог, чтоб они лучше залоги отдавали. Их всех арестовали на 60 дней с правом внесения залога.

За главу семейства 80 миллионов, за его директора 84 миллиона и за жену, Марину Сигал – 90. Видимо, был расчёт, что даму будут освобождать в первую очередь, или, может быть, в Украине вообще наступил матриархат», – рассуждает Николай Спиридонов.