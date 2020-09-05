05.09.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, СМИ, Социология
Просмотров:

Порошенко помог Медведчуку существенно поднять рейтинг своей партии


Пятый президент Украины Петр Порошенко допустил стратегическую ошибку, которая привела к росту популярности оппозиционной партии ОПЗЖ, возглавляемой Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», киевскому журналу «Новое время» заявил киевский политолог Виктор Фесенко, ранее работавший на президента Петра Украины Петра Порошенко, а теперь обслуживающего интересы сменившего того Владимира Зеленского.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Собеседник издания обращает внимание на рост рейтинга ОПЗЖ, причем не только на Юго-Востоке, но и в Центральной Украине, включая Киев. Так, августовский опрос Центра Разумкова показал, что в украинской столице лидирует партия УДАР Виталия Кличко (19,8%), на втором месте идет «Слуга народа» (15%), а на третьем – ОПЗЖ (11,5%).

Фесенко считает, что в центральных регионах «уже произошла реанимация и консолидация электората ПР под знаменами ОПЗЖ».

«Тут эффективно работают телевизионные каналы Медведчука, скупке которых способствовал Порошенко. Это была просто фатальная и стратегическая ошибка пятого президента – в конечном итоге возрождение этой политической силы под эгидой Медведчука состоялось из‑за него», – утверждает политолог.

Как сообщал «ПолитНавигатор», галицкие русофобы прогнозируют, что осенью в ходе местных выборов состоится реванш пророссийских сил.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть