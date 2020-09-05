Порошенко помог Медведчуку существенно поднять рейтинг своей партии

05.09.2020, Киев, Ольга Козаченко

Пятый президент Украины Петр Порошенко допустил стратегическую ошибку, которая привела к росту популярности оппозиционной партии ОПЗЖ, возглавляемой Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», киевскому журналу «Новое время» заявил киевский политолог Виктор Фесенко, ранее работавший на президента Петра Украины Петра Порошенко, а теперь обслуживающего интересы сменившего того Владимира Зеленского.

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Собеседник издания обращает внимание на рост рейтинга ОПЗЖ, причем не только на Юго-Востоке, но и в Центральной Украине, включая Киев. Так, августовский опрос Центра Разумкова показал, что в украинской столице лидирует партия УДАР Виталия Кличко (19,8%), на втором месте идет «Слуга народа» (15%), а на третьем – ОПЗЖ (11,5%).

Фесенко считает, что в центральных регионах «уже произошла реанимация и консолидация электората ПР под знаменами ОПЗЖ».

«Тут эффективно работают телевизионные каналы Медведчука, скупке которых способствовал Порошенко. Это была просто фатальная и стратегическая ошибка пятого президента – в конечном итоге возрождение этой политической силы под эгидой Медведчука состоялось из‑за него», – утверждает политолог.

Как сообщал «ПолитНавигатор», галицкие русофобы прогнозируют, что осенью в ходе местных выборов состоится реванш пророссийских сил.