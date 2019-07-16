Порошенко пообещал вернуть Киеву гитлеровских пособников

16.07.2019, Киев, Максим Карпенко

В ближайшее время вопрос о повторном переименовании киевских проспектов в честь гитлеровских пособников и лидеров ОУН Степана Бандеры и Романа Шухевича будет вынесен на рассмотрение Киевсовета.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Ситуация такая, что мы способны остановить реванш… Принял суд решение о переименовании проспекта Бандеры в проспект Московский. Это два символа. И Бандера символ, и Москва – символ. Только Бандера – символ Украины, а Москва – символ другого государства. И потому наша команда немедленно обратилась к своей фракции в Киевсовете и на ближайшее заседание будет вынесено решение о повторном наименовании проспектов в честь выдающихся украинцев. Мы не допустим реванша», – заявил Порошенко.

А инициатор так называемой декоммунизации на Украине, одиозный глава Института национальной памяти Владимир Вятрович пригрозил уличными акциями неповиновения в случае, если суды не учтут требования радикалов.

«Мы будем отстаивать это на всех возможных площадках, в судах. Институт национальной памяти подает апелляцию на решение Киевского окружного административного суда. Мы обратились в прокуратуру с требованием о необходимости привлечения к уголовной ответственности господина Кернеса, мы будем отстаивать это в парламенте и, очевидно, мы люди с опытом Майдана, будем отстаивать это на улицах, если до того дойдет», – пригрозил Вятрович.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Окружной административный суд Киева признал незаконным переименование столичных проспектов – Московского и Николая Ватутина – после Евромайдана получивших имена пособников гитлеровцев Бандеры и Шухевича.