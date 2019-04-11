Порошенко пообещали сделать нищим

11.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Бывший замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портной пригрозил Петру Порошенко сделать его нищим, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такое обещание Портнов сделал в своем телеграм-канале.

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“Пётр Алексеевич, не забывайте, вся наша юридическая команда в ближайшие годы будет подчинена только одному вопросу – выявлению по всему миру и возврату государству всех ваших средств и активов. Мы самые мотивированные люди и с нами никак нельзя договориться. Вы станете нищим”, – пообещал Порошенко экс-чиновник, ныне владеющий серьезным юридическим бизнесом в ЕС и на Украине.

Ранее Портнов прокомментировал заявления Порошенко о том, что он был не в курсе коррупционных схем своего окружения.

“Порошенко заявил, что в течение пяти лет работы ему не было известно о коррупционных схемах. А офшоры в Панаме, Белизе, Британских Виргинских островах, Мэне и Гибралтаре сами зарегистрировались? А деньги там сами отмывались?

А закупка у самого себя на заводе военной техники сама происходила? А акции Нафтогазвыдобування сами себе зачислились на счета в депозитарии? А доходы в сто раз от какого бизнеса выросли? А подкуп избирателей за какие деньги произошёл? А порохоботы за счёт заведения питались? А рожа такая тупая и наглая может в результате иностранных инвестиций появилась?”, – написал Портнов в своем телеграм-канале.