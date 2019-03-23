Выборы
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23.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Украина
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Порошенко после выборов понадобится медицинская помощь

Выходка Петра Порошенко на митинге в Запорожье, сорвавшего шапку с девушки, которая задала ему вопрос о преследовании блогера Анатолия Шария, является свидетельством того, что украинский президент находится на грани срыва, после выборов ему понадобится медицинская помощь.

Об этом в эфире YouTube-канала «Povesti» заявил экс-губернатор Харьковской области, нардеп Михаил Добкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порошенко находится в очень плохом физическом состоянии, он на грани психического срыва, нервы его на пределе. Это обусловлено и сложной избирательной кампанией, и его личными качествами. Он относится к тем людям, которые не терпят критики и не любят плохих новостей.

Недооценил Порошенко Шария, он заглотил ту наживку, которую Шарий ему на крючке забросил, теперь он на этом крючке сидит, соскочить с него тяжело, мало того, он этот крючок все сильнее вгоняет себе в губу. Это ничем хорошим для Порошенко не закончится, потому что, исходя из этой ситуации, Шарию удалось поднять против Порошенко людей, которые раньше или боялись подняться, или не видели происходящего.

А сегодня видят президента, который срывает с молодых девочек шапки, который выбивает сам лично телефоны (я уже не говорю про охрану), который «дружественно» хлопает молодых людей по щеке, а, на самом деле, их бьет, и дали бы ему возможность – с кулака бы убил, он же крупный мужчина.

Поэтому, я считаю, что нынешнее состояние Порошенко уже на грани психоза. Не исключено, что ему потребуется еще и медицинская помощь после выборов. Я ему желаю только лишь крепкого здоровья, оно ему пригодится после выборов еще как», – резюмировал политик.

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