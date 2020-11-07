Порошенко поступил с Лукашенко как Мазепа

07.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Александр Лукашенко, еще недавно обнимавшийся с Петром Порошенко на совместных экономических форумах, которые проводились даже после того, как союзник Минска – Россия ввела санкции против Украины, получил предательский выпад от своего киевского партнёра.

Накануне в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» Порошенко заявил, что Лукашенко уже не является президентом Белоруссии, де-юре его полномочия закончились в начале ноября, и теперь он в лучшем случае является «бывшим президентом», а в худшем – диктатором и узурпатором.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Порошенко, Запад ввел персональные санкции против Лукашенко именно потому, что срок его полномочий истек, и он стал токсичен.

«Если сначала, вы посмотрите, какая была медленная реакция мира, который говорил: «Подождите, может по-другому, может, это неправда». И неделя за неделей, когда они видели такое поведение белорусского народа, они говорили: «Нет, это правда, никто за него не голосовал, Лукашенко становился токсичным. Нет, он не может представлять государство».

Я думаю, что не зря столько времени прошло, пока санкции были применены против него, потому что сначала санкции были лишь против тех, кто непосредственно был причастен к пыткам и издевательствам над людьми. Это путь любого диктатора – путь грустный. Потому что ничего не стоит того, чтобы ты такое место оставил в истории собственной страны. Это было очень безответственно.

Сейчас уже эти сценарии выхода, я думаю, уже исчерпаны. Уже несколько дней официально, мне кажется, с 5-го ноября, если я не ошибаюсь, полномочия Лукашенко официально закончились. На сегодняшний день его официальный титул, в лучшем случае, – «бывший президент Белоруссии», в лучшем случае – «который захватил власть».

Возможности, когда другие страны вели диалог и с Лукашенко, и с оппозицией, чтобы какой-то диалог выстроить, с каждым днем тают и уже являются призрачными», – заявил Порошенко.

Отметим, что вопреки речи Порошенко, накануне посол Ватикана вручил вверительные грамоты именно Лукашенко, несмотря на заявления стран ЕС о непризнании переизбрания белорусского президента на новый срок.