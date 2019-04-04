Порошенко потерял последние шансы на победу

04.04.2019, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Петр Порошенко проиграет во второму туре, потому что общество объединилось в порыве ненависти к действующей власти.

Об этом на прес-конференции в Киеве заявил директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Протестный электорат не смог сформулировать, какой может быть альтернатива. Этой возможности ему просто не дали. Базовой технологией, которая сработала, была просто имитация. Президент имитирует что он – президент и главнокомандующий, что занимается «свинарчуками». Наша судебная система имитирует, что занимается расследованиями, а на самом деле расследование не завершено и так далее”, – сказал эксперт.

По его словам, одни кандидаты имитируют творческий процесс, а другие – государственную мудрость.

“Победил образ. У нас нет деятельного образа будущего, зато нам его показали. Фильм [Зеленского] – это программа. Что нас ждет дальше? Если не произойдет потрясений, я не вижу шансов у Порошенко. Потому что людей объединяет больше ненависть, чем положительная программа. Хорошо чувствуется настроение общества – месть, желание изменений, желание рискнуть. О чем это говорит? Как они общество задолбали, насколько они неадекватны, ни один ответ на вопрос “Как жить дальше?” не сформулирован. Ответ на войну – бегство из страны», – резюмировал Ермолаев.