Порошенко превратил свой допрос в трэш и ад

12.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Сегодня экс-президент Украины Пётр Порошенко прибыл в Государтсвенное бюро расследований на допрос по делу о растрате государственных денег в ходе финансирования телеканала «Прямой».

Об этом в своем Telegram-канале сообщил экс-замглавы администрации президента юрист Андрей Портнов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Друзья, сегодня главного государственного фигуранта допрашивают по уголовному производству о телеканале Прямой. В ответ Порошенко артикулирует аргументами о наступлении на свободу слова. Поэтому ещё раз напоминаю, что это дело вообще не касается журналистов, свободы слова или информационной политики канала.

Это уголовное производство именно об акциях телеканала, которые были оформлены Порошенко на кипрскую компанию, в свою очередь оформленную на подставное лицо – бывшего заместителя Януковича во фракции «Партии Регионов» Макеенко.

Порошенко, как бывший член «Партии Регионов» и член правительства Азарова и Януковича, нашёл своего бывшего коллегу по партии и оформил на него телеканал, создавая ложное впечатление, что он не является реальным собственником канала.

В этом уголовном производстве следствие должно доказать, что данная сделка, как и финансирование канала, осуществлялись украденными у украинского бюджета деньгами, отмытыми в офшорные зонах, недополученными в виде налогов, проведёнными между подставными лицами и оформленными фиктивными торговыми операциями в иностранных юрисдикциях. Ну или пусть кто-то скажет, что это действительно канал Макеенко и Порошенко не имеет к нему отношения», – написал Портнов.

Он также добавил, что сам Порошенко даже умудрился выставить своего младшего сына Михаила под ГБР скандировать кричалки по типу «Портнов – Труба – ФСБ!», а горстку студентов вторить этому и держать плакаты.

«Порошенко поставил под здание Государственного бюро расследований своего сына. Выкрикивать лозунги про Портнова и ФСБ. Выступает с неохотой, но уже взрослый, надо себя заставлять», – подчеркнул юрист.

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш также высказалась по этому поводу, отметив также, что кроме сына Порошенко привёл и своих дочерей.

«Порошенко выставил своего сына Михаила под ГБР кричать кричалки в свою поддержку. Это, конечно, просто ад какой-то. Лучший комментарий по теме от Ольги Онищенко: «Папа экономит на подставках для плакатов». Сдается мне, не только младший сын Порошенко задействован. На переднем плане, похоже, дочки стоят», – написала Лукаш.

В Telegram-канале «Klymenko Tyme» также добавили, что хотели пообщаться с сыном экс-президента, однако тот не дал никаких комментариев.

«Мы хотели с ним поговорить, пообщаться об акции, о деле против отца, о собственном политическом будущем (раз уж он пришёл на политическую акцию). Но он так решительно настроен к участию в акции, что отказался от комментариев», – заметили журналисты.

Кроме того, ресурс подтвердил присутствие дочерей Порошенко на данном «мероприятии».

«Александра и Евгения, две дочери Порошенко – также под зданием Госбюро расследований. Если сын Михаил держит флаг, то дочери – держат плакаты. Таким образом, остается только удивиться, почему на месте нет сына Алексея. Наверное, потом справку от врача принесет о причинах отсутствия», – добавили журналисты.

Напомним, как сообщал ранее «ПолитНавигатор», спецпрокурор Панамы возбудил уголовное дело против Петра Порошенко касательно отмывания преступных доходов.