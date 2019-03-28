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28.03.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Социология, Украина
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Порошенко превратил украинских социологов в политических проституток

Администрация Петра Порошенко специально подкупает социологические фирмы, чтобы вбрасывать в СМИ ложные рейтинги и оправдать готовящиеся фальсификации.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы видели последние данные центра Разумкова? Явно надувают рейтинг Порошенко. Ещё два дня, и он, по данным Разумкова, обойдёт Зеленского.

Это явно делается закладка для того, чтобы оправдать фальсификацию, которая уже готовится, с целью вывести Порошенко во второй тур», – отметил он.

Напомним, ранее бывший замглавы администрации президента Украины, юрист Андрей Портнов также называл рейтинги Петра Порошенко искусственно завышенными.

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