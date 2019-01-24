Порошенко придумал бездушную схему для своего переизбрания

24.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Ради своего переизбрания на второй срок действующий президент Украины Петр Порошенко готов идти на самые радикальные меры.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тем, кто разбирается в ситуации на Украине представляется абсолютно очевидным, что это не выборы, а назначение определенного ставленника тех кругов, которые сейчас управляют страной. Американцам абсолютно безразлично, будет это Порошенко или кто-то другой, но нам не безразлично. Тем украинским политикам, которые вынужденно оказались за границей и которые находятся там.

Я лично знаю всех политиков, которые идут на выборы. На фоне других, нынешний президент абсолютное зло, поэтому я буду поддерживать кого-угодно, кроме него. У Порошенко нет легальных шансов остаться президентом. Завышенный уровень поддержки около 5%, но это всего лишь главы администраций, министры, ведомства, комитеты и члены семьи – это и есть те 5%», – заявил экс-премьер.

«Как же ему избраться? Он придумал такую триаду «Армия, язык и вера». Армия для войны, язык – это языковой раскол, а порохоботы в вопросах веры ставят его на одну ступень с Ярославом Мудрым и другими известными личностями Руси, хотя на то время и Украины не существовало как таковой. Но за что? За то, что якобы объединились две церкви и Украина наконец получила свою. Эта избирательная триада способна лишить души людей, которые уже 5 лет живут в разрухе? Конечно же не способна», – добавил Азаров.

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