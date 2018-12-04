Порошенко придумал, как протащить себя во второй тур

04.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Украинский президент Петр Порошенко ввел в восточных областях Украины военное положение, чтобы не дать жителям данных территорий выразить свое мнение и обеспечить себе прохождение во второй тур на грядущих выборах.

Такое мнение в эфире телеканала «Россия 1» высказал экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В отношении этих всех процессов, которые происходят с введением военного положения, ротациями, передислокацией войск и так далее, решается одна единственная задача – прохождение Петра Алексеевича во второй тур. Ничего другого здесь не решается.

Я могу ошибаться, но думаю недалек от истины, что вопрос прохождения Петра Алексеевича во второй тур будет решен за счет голосов восточной Украины, а вопрос победы будет решен за счет голосов западной Украины. Такая стратегия, так он для себя определил. Он для себя определил стратегию, которая направлена на усиление антироссийской риторики, на милитаризацию. Это все элементы предвыборной кампании, ни больше, ни меньше», – пояснил политик.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» приводил заявление экс-замглавы администрации президента Андрея Портнова о том, что у Порошенко нет никакого плана по выходу из сложившейся ситуации, а сохранить ему власть не помогут даже возможные военные провокации, на которые может пойти его окружение.