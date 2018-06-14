14.06.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Украина, Энергетика

Порошенко приехал на похороны украинской ГТС


Президент Украины принял участие в открытии в Турции строительства Трансанатолийского газопровода, который после запуска ударит по Украине.

На этот аспект обращает внимание киевская интернет-газета “Страна”.

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Отмечается, что в отличие от “Северных потоков”, к началу строительства этого газопровода Порошенко отнесся благожелательно, заявив, что TANAP станет достойной альтернативой российским проектам, а Украина сможет получать отсюда газ через Болгарию и Румынию.

Издание указывает, что покупка азербайджанского газа действительно станет возможной для Украины, но не факт, что дешевой, поскольку газ пройдет транзитом через Грузию, Турцию, Болгарию и Румынию.

“Но главное в другом. Каждый кубометр газа, который пойдет в Европу через “Южный коридор”, будет прямым убытком Украины. Ведь основные предполагаемые места поставок азербайджанского газа – Болгария, Румыния, Италия и другие страны Юго-Восточной и Южной Европы. То есть как раз те страны, в которые невыгодно поставлять газ через оба “Северных потока”, и для которых сегодня единственный реальный маршрут поставок – через украинскую ГТС.

А это значит, что именно “Южный газовый коридор”, а не “Северный поток-2″, может стать последним гвоздем в гроб украинской трубы. Стоило ли в таком случае Порошенко присутствовать при рождении могильщика украинской ГТС?”, – задается вопросом издание.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, В Еврокомиссии проигнорировали призыв Порошенко отказаться от строительства “Северного потока-2”.

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