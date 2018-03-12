12.03.2018, Москва, Елена Острякова

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В Еврокомиссии проигнорировали призыв Порошенко отказаться от строительства “Северного потока-2”

Президент Украины Петр Порошенко, выступая сегодня перед журналистами в Киеве, подверг отчаянной критике последние “циничные действия” российского «Газпрома», поставившего вопрос о разрыве всех контрактов с Украиной.

«Газпром» окончательно утратил имидж надежного партнера в энергетической сфере для ЕС и Украины. Кремль четко обозначил намерение использовать и в будущем вопрос поставок энергоносителей как способ геополитической борьбы, сознательно пренебрегая и контрактными обязательствами, и правосудием.

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Украина обратилась к Еврокомиссии с призывом отказаться от намерения построить «Северный поток-2» как проекта, который угрожает энергетической безопасности Украины и ЕС», – сказал Порошенко на совместной пресс-конференции с вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини.

Могерини пообещала поддержку Порошенко, но не в вопросе запрета строительства «Северного потока-2».

«Газпром» должен выполнять свои договорные обязательства. Еврокомиссия активно работает в этом направлении, мы готовы возобновить трехсторонние переговоры», – сказала Могерини.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», «Газпром» принял решение начать процедуру разрыва контракта с Украиной после решения Стокгольмского арбитражного суда, который обязал его оплачивать услуги по транзиту независимо от реальных объемов прокачки газа.

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