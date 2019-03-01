Порошенко приказал защитить от ДРГ 10 лет неработающий аэропорт
В подконтрольном Киеву прифронтовом городе Мариуполь в Донбассе будет возобновлена работа гражданского аэропорта.
Об этом в ходе Совета регионального развития Донецкой области заявил украинский президент Петр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сегодня я поручаю начальнику Генштаба, министру обороны, министру инфраструктуры и председателю областной государственной администрации проработать вопрос запуска аэропорта города Мариуполь. Безусловно, мы должны обеспечить безопасность, защитить это от диверсионно-разведывательных групп, защитить от средств противовоздушного нападения противника, но я считаю, что сегодня хорошее время для этого», – сказал президент.
Отметим, что еще в с 2009 года из аэропорта Мариуполя не осуществляются регулярные рейсы.
Тем временем в ДНР сообщают, что украинские военные вооружённые формирования сосредоточили огонь в Донбассе по объектам гражданской инфраструктуры.
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