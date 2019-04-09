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09.04.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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Порошенко приравнял Коломойского к российской угрозе

Президент Украины Петр Порошенко поставил в один ряд с «российской агрессией» работу телеканала 1+1, который принадлежит выдавленному из страны и живущему в Израиле олигарху Игорю Коломойскому.

Об этом Порошенко заявил в эфире телеканала ICTV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Страна должна быть способна защитить себя не только от «России 24» и ОРТ, а и от каналов, которые принадлежат олигархам, которые, не важно, где они, в Москве или Израиле.

Но информационный подрыв, который не имеет ничего общего со стандартами объективной журналистики, рушит основы украинской государственности.

И именно потому мы должны научиться защищать государство и на фронте, и внутри страны, не давая им возможность подорвать нас», – заявил Порошенко.

Напомним, телеканал 1+1 является одним из наиболее рейтинговых на Украине, занимая второе место. Он транслирует шоу «Квартал 95», сериал «Слуга народа» Владимира Зеленского.

На Порошенко открыто работают как минимум «5-й канал» и «Прямой», которые в последнее время неоднократно подвергались критике экспертов за грубые манипуляции в угоду власти, разжигание розни, нарушение других журналистских стандартов.

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