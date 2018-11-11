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11.11.2018, Париж, Владимир Гладков
 
Выборы, Донбасс, Политика, Россия, Украина
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Порошенко пришел в ужас от выборов в Донбассе

Российская Федерация должна понести ответственность за “ужасное событие” – выборы, которые прошли сегодня в республиках Донбасса.

Об этом в эфире «5» канала по итогам мероприятий в Париже, приуроченных к 100-летию окончания Первой мировой войны, заявил президент Украины Пётр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы, безусловно, воспользовались этим важным международным событием, чтобы отреагировать на ещё одно ужасное событие, которое сегодня происходит на оккупированном Донбассе, где Российская Федерация проводит фейковые выборы в Донбассе, организованные русскими», – заявил украинский президент.

Он отметил, что США, Канада и ряд стран ЕС не поддержали проведение выборов.

«Эта реакция абсолютно чётко утверждает, что с одной стороны эти выборы никем не будут признаны, это брутальное нарушение Минских договорённостей и с другой стороны есть призыв к ответственности Российской Федерации как организации этих выборов. Я хочу поблагодарить партнёров за такое твёрдое проявления солидарности с Украиной и единства», – отчитался Порошенко.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», президент США Дональд Трамп унизил Порошенко, не сочтя нужным поздороваться с украинским президентом во время начала сегодняшних торжественных мероприятий в Париже.

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