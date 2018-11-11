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11.11.2018, Париж, Владимир Гладков
 
Политика, США, Украина
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Трамп унизил Порошенко в Париже

Президент США Дональд Трамп не поздоровался с президентом Украины Петром Порошенко во время начала торжественных мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны.

Соответствующая видеозапись была опубликована в информационном Telegram-канале «Life Shot», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На видеозаписи видно, что американский лидер поздоровался за руку с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также поприветствовал канцлера ФРГ Ангелу Меркель и глав других государств, однако даже не удостоил взглядом украинского президента Петра Порошенко, который с грустью в глазах продолжил смотреть в спину Трампа.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел слова обозревателя Егора Холмогорова о том, что визит Петра Порошенко во Францию вызывает удивление.

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