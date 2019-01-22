Порошенко продемонстрировал раздвоение сознания

22.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Современная Украина представляет собой такое же искусственное образование, как и в 1919 году.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня Порошенко демонстрировал раздвоение сознания, говоря, что это день объединения, но при этом не смогли объединиться. Сам праздник – ни что иное, как демонстрация этого раздвоения. УНР продержалась всего полторы недели. На момент провозглашения «Акта злуки» ЗУНР вообще ничего не контролировала, поляки выперли их за несколько дней. В Харькове уже была столица УССР, она же и контролировала Крым.

Самое главное, согласно закону 1991 года, украинское государство является правопреемником УССР, той самой, которая выперла объединенную Украину. Она попросту не признала эту злуку и победила петлюровцев. Два дня назад в различных российских студиях украинские пропагандисты рассказывали, что они антисемита Петлюру не воспевают, это только самодеятельность местных властей. Но вот выступает Порошенко под огромным портретом того самого Петлюры, которого европейский суд признал убийцей десятка тысяч евреев на Украине», – сказал Корнилов.

Напомним, 22 января, в центре Киева на мосту Патона прошло шествие в честь т.н. «Дня злуки».