Порошенко «проинструктировал» Байдена по переговорам с Путиным
Поскольку президент РФ Владимир Путин якобы собирается отдать приказ армии вторгнуться на Украину, Киев должен срочно заручиться поддержкой своих западных хозяев по отражению «агрессии».
Об этом в ходе экстренного брифинга заявил экс-президент Украины, а ныне депутат Верховной рады Пётр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нам необходимо срочно организовать координацию с лидерами мира, с НАТО, ОБСЕ, ООН, для повышения цены, которую заплатит агрессор в случае вторжения на Украину.
Почему угроза реальна? Потому что Путин не представляет себе существования страны Украина, не даёт права украинскому народу на существование, и считает, что его государство Россия может состояться только в формате Российская империя 2.0 или СССР 2.0.
И в этих условиях Украина не может остановить своё движение в ЕС, в евроатлантические структуры, которые и обеспечат настоящий суверенитет, территориальную целостность и независимость нашей страны», – сказал Порошенко.
Чуть позже стало понятно, к чему Пётр Порошенко выступил с такой речью – он упомянул о предстоящем телефонном разговоре между Владимиром Путиным со своим американским коллегой Джо Байденом. А также описал позицию, которой американский президент якобы должен придерживаться.
«Я очень хорошо знаю Байдена – это преданный свободе и демократии, очень компетентный человек, который очень любит Украину, очень хорошо разбирается в украинских вопросах.
И в этих условиях, безусловно, которая, я надеюсь, будет высказана в этом разговоре, будет очень важна для Украины.
Пункт номер один – то, за что мы держались пять лет моего президентства – ничего об Украине без Украины. Очень важно, чтобы наши европейские и американские союзники до и после разговора чётко координировали свои действия с Украиной.
Вторая позиция – Россия не имеет и не будет иметь права вето на вступление Украины в НАТО, на расширение НАТО на восток», – сказал экс-президент.
Также, по его мнению, Байден может вести разговор с Путиным о глобальной безопасности только после того, как Москва вернёт Киеву Крым и Донбасс. Иначе – никаких переговоров. А также Вашингтон должен восстановить «Нормандский формат», в котором обеспечить всяческую поддержку Киева.
«Мы бы приветствовали назначение специального представителя США для координации работы в Нормандском формате, как это в своё время было сделано.
И восстановление действия Минских соглашений, которые говорят – «сначала безопасность». Так и изложено в «Минске» – сначала надо обеспечить всеобщее прекращение огня, освобождение всех заложников, выведение иностранных войск и техники, обеспечить разоружение незаконных вооруженных формирований по всей оккупированной территории. Это дословные цитаты «Минска» и то, что Россия не делает с момента подписания.
И дальше – введение миротворческой миссии с мандатом Совбеза ООН, которая обеспечит функционирование переходного периода до передачи границы между Россией и Украиной под контроль украинских пограничников», – перечислил Порошенко.
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