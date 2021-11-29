Илларионов: США согласились принудить Украину к выполнению Минских соглашений

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

/p>

США готовы обменять Украину на обещание России не проводить наступательную операцию.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил эмигрировавший в США бывший советник президента России Андрей Илларионов, ставший критиком Кремля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что является главной темой на возможных переговорах Байдена и Путина? Украину они будут обговаривать точно. Последняя встреча на высоком уровне директора ЦРУ с Патрушевым и Нарышкиным, и его телефонный разговор с Путиным, и нахождение его на протяжении двух суток в Москве –необычное событие», – заявил Илларионов.

«Это значит, что они что-то обсудили и достигли определённых договорённостей. Некий свет, достигнутый в ходе всех этих встреч и с Нуланд, и другими высокими американскими чиновниками, проливают слова Путина на недавней встрече с руководством МИД России, когда Путин обращаясь к Лаврову,сказал: «Необходимо связаться с нашими западными партнёрами для получений гарантий безопасности на западной границе России». На западной границе России находится Украина и Белоруссия», – сказал экс-советник.

Он отметил, что в официальной риторике Кремля есть изменения, которые говорят о том, что США предоставят России гарантии безопасности относительно ситуации на Украине и в Белоруссии.

«Следует обратить внимание на то, что это радикальный отход от официальной позиции нынешнего российского руководства в соответствии с которым главными союзниками России являются её армия и флот. Внезапно когда отношения с западными странами находятся на нижайшем уровне, когда доверия нет, вдруг, Путин обращается к Лаврову с приказом получить гарантии безопасности, такое может быть только в том случае, если предварительные договоренности о предоставлении гарантий безопасности уже получены», – считает эксперт.

«Теперь Лаврову остаётся через некоторое время осуществить ещё один этап театрализованного представления – доложить Путину: «Мы провели такую работу, и западные партнёры предоставляют гарантии». Оформление таких гарантий, возможно, будет на предстоящем саммите между Байденом и Путиным» – добавил Илларионов.

Также, экс-советник подчеркнул, что США за обещание России не нападать, заставят Украину пойти на реализацию Минских соглашений .

«Возникает серьёзное подозрение, что помимо отказа Байдена во вступлении Украины в НАТО, к этому добавятся требования к Украине принять Минские соглашения в интерпретации Путина, а также предоставление политической автономии ОРДЛО. Это то, что предложил Путин, и американская администрация согласилась. Складывается впечатление, что за это Путин, возможно, даст обещание, что он не будет осуществлять в течение какого-то времени крупномасштабное наступление.

В таком случае, американская администрация должна взять на себя обязательства по обеспечению осуществления украинской стороной Минских соглашений по сценарию требований Путина. Исходя из комментариев американцев, эта версия реальна», – заключил Илларионов.