Порошенко пытается продлить на два месяца свою агонию

22.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Предвыборная кампания нынешнего президента Украины Петра Порошенко будет крайне примитивной.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Валентин Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно же, Порошенко пойдёт на выборы хотя бы для того, чтобы побыть полноценным президентом ещё два месяца, которые для него очень важны. Если будет понятно, что он на выборы не идёт уже сейчас, то никто не пойдёт на контакт с таким токсичным президентом. Если он не заявит в ближайшие дни про свои президентские амбиции, полноценным президентом он уже не будет, потому что уходящий президент – это тот, с которым никто не считается, который почти нерукопожатный, от которого убежит вся фракция и его соратники на местах, масс-медиа лояльные к нему уже не так будут освещать. Естественно, он пойдёт в президенты», – заявил эксперт.

«Визит в Израиль успехом не увенчался, не состоялась его (Порошенко – ред.) встреча с Патриархом Иерусалимским, что свидетельствует о том, что его инициативы по созданию этой «СЦУ» или «ПЦУ» не восприняты в православном мире. Довольно любопытно, что президент в своих томос-турах привлекает и Епифания для такой скрытой агитации, плюс колоссальные затраты на массовку, которая свозится. Не один блогер и журналист показывал, как это свозится и финансируется.

То есть довольно-таки примитивная кампания, судя по всему, будет у Порошенко, но он обязан это делать, чтобы ещё два месяца побыть президентом», – добавил Гайдай.