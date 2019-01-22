Визит Порошенко в Израиль обернулся позором

22.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Петр Порошенко вчера посещал Израиль, где театрально сочувствовал жертвам Холокоста и тайно просил замолвить словечко в Москве за пленных украинских моряков, а в центре Киева преспокойно открывали барельеф антисемиту Симону Петлюре.

Такой парадокс современной украинской политики стал предметом дискуссии экспертов в эфире канала «Россия-1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы так призываете Порошенко вернуться в разум, но он вполне в своём разуме, он действует абсолютно сознательно. Другое дело, то, что мы наблюдаем на Украине – это конец привычных ценностных ориентиров, сформированных за XX, начало XXI столетия. Потому что, когда одновременно восклицают о жертвах Холокоста (Порошенко во время визита в Израиль – ред.) и ставят барельеф и памятник открытому антисемиту, признанному французским судом таковым… Антисемитская позиция Петлюры доказана правовым образом, это даже не идеологическая оценка», – заявил российский политолог Дмитрий Куликов.

«Мы говорим: «Мы и украинцы – один народ». Это правильно, но тут нужно разбираться, с какой частью Украины мы один народ. Потому что мы не можем быть одним народом с теми, кто ставит барельеф Петлюре. Это невозможно. Почему его ставят, откуда это всё берётся? Откуда Бандера? Я утверждаю, что, в принципе, Украина на сегодняшний день захвачена Галичиной», – добавил политолог.

Его коллега Владимир Корнилов отметил: поражает привычка украинских пропагандистов при каждом вопиющем событии валить всё на местные власти или «активистов», дескать, Порошенко тут не при чём.

«Меня поражает эта попытка украинских пропагандистов вечно отделить какого-то политика, в данном случае Порошенко, от всего негативного, что только возможно. По поводу Петлюры, обратите внимание, «Порошенко тут ни при чём, там же министры были» – так там кого только не было!

Во-первых, само мероприятие организовывал государственный Институт национальной памяти, согласно решению законодательного органа Верховной Рады, который внёс юбилей Петлюры в перечень официальных памятных дат Украины.

Во-вторых, там выступали и вице-премьеры, и министры – действительно, «Порошенко ни при чём», так, извините, там и армия была! Там действующий генерал выступал, замкомандующего ВСУ, только не говорите сейчас, что верховный главнокомандующий Украины не имеет никакого отношения к армии. Они ему напрямую подчиняются! Да, это государственная политика», – подчеркнул Корнилов.

«Главное, нам говорили: «Где вы видели бандеровцев, петлюровцев в Киеве?» Появились проспект Бандеры, Шухевича, улица Петлюры. «Где вы видели памятники им?» – появился барельеф Петлюре, Бандере ещё нет, но появится завтра памятник Бандере, опять будут говорить: «Это всё киевские власти, но Порошенко здесь ни при чём». Есть такой белый, пушистый Порошенко, никуда не вмешивающийся, ни за что не отвечающий, и есть какие-то там плохие, которые поддерживают антисемита Петлюру», – возмутился эксперт.

Другой гость студии, экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми признал, что в виду последних событий ему невероятно стыдно за свою страну.

«Сам приезд Порошенко в Израиль – это позор и для моей страны, и для тех, кто его принимал, поскольку это уже не первый раз, к сожалению, не последний, но если вы думаете, что такие явления, как Быков или как Гройсман, могут только вне Израиля – в Израиле тоже такие есть. Народ он тот же самый народ. Один раз эта мерзость проявляется у вас, другой – у нас», – отметил Кедми.

«Есть два момента по визиту Порошенко – кто поступил честно, это Патриарх Иерусалимский, который вежливо сказал, что эту рожу видеть не хочет. Поэтому, насколько я понимаю, его нога не будет загрязнять стены Православной Церкви на святой земле. Это хорошо.

Второе – я просмотрел новости, никто и не заметил, что Порошенко был. Некоторое время назад приезжали один африканский президент, второй, третий – им в десять раз больше уделяли внимания. А Порошенко почти никто не знает, и вообще это нас не интересует. Но сам факт является позором», – рассказал экс-глава израильских спецслужб.