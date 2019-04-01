Порошенко рискует угодить в капкан Ющенко

01.04.2019

Рейтинг действующего президента Украины Петра Порошенко не позволяет ему надеяться на победу во втором туре выборов.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» сообщил политолог Армен Гаспарян.

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По его словам, результаты состоявшегося накануне первого тура выборов показали, что Украина по-прежнему разделена и протестный электорат, ранее поддерживавший регионалов, теперь перешел к комику Владимиру Зеленскому.

«Итоги первого тура не вызвали удивление. Рейтинг Порошенко, застывший на плато, накачать не удалось несмотря на в очередной раз исполненную с энтузиазмом вампуку «Остаточне прощавай». За Зеленского сыграло протестное голосование, и нет сомнений, что во втором туре оно будет усилено. Особенно учитывая возможный альянс с Тимошенко. Для нее это, кстати, последний шанс сохранить карьеру”, – сказал Гаспарян.

Он не исключает, что Порошенко все же рискнет пойти на вариант с отменой выборов.

“Но для него это означает тотальный проигрыш. Осенью выборы в Раду и нет сомнений, что в этом случае повторится сценарий с Ющенко, который получил оппозиционную Раду и был полностью этим скован. Но тогда не было фактора войны, а он осложняет Порошенко ситуацию в разы”, – отметил эксперт.

Кроме того, он указал на еще один важный аспект.

“Карта электоральных симпатий в первом туре убедительно показала, что фактор Восток-Запад никуда не делся с украинской повестки. Не случайно наиболее шокированные исходом голосования сторонники Порошенко уже прогнозируют потерю 6-8 областей. Так называемая «Внутренняя эмиграция» населения в результате преступных действий власти вылилась в результат первого тура», – отмечает Гаспарян.