Порошенко рискует угодить в капкан Ющенко
Рейтинг действующего президента Украины Петра Порошенко не позволяет ему надеяться на победу во втором туре выборов.
Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» сообщил политолог Армен Гаспарян.
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По его словам, результаты состоявшегося накануне первого тура выборов показали, что Украина по-прежнему разделена и протестный электорат, ранее поддерживавший регионалов, теперь перешел к комику Владимиру Зеленскому.
«Итоги первого тура не вызвали удивление. Рейтинг Порошенко, застывший на плато, накачать не удалось несмотря на в очередной раз исполненную с энтузиазмом вампуку «Остаточне прощавай». За Зеленского сыграло протестное голосование, и нет сомнений, что во втором туре оно будет усилено. Особенно учитывая возможный альянс с Тимошенко. Для нее это, кстати, последний шанс сохранить карьеру”, – сказал Гаспарян.
Он не исключает, что Порошенко все же рискнет пойти на вариант с отменой выборов.
“Но для него это означает тотальный проигрыш. Осенью выборы в Раду и нет сомнений, что в этом случае повторится сценарий с Ющенко, который получил оппозиционную Раду и был полностью этим скован. Но тогда не было фактора войны, а он осложняет Порошенко ситуацию в разы”, – отметил эксперт.
Кроме того, он указал на еще один важный аспект.
“Карта электоральных симпатий в первом туре убедительно показала, что фактор Восток-Запад никуда не делся с украинской повестки. Не случайно наиболее шокированные исходом голосования сторонники Порошенко уже прогнозируют потерю 6-8 областей. Так называемая «Внутренняя эмиграция» населения в результате преступных действий власти вылилась в результат первого тура», – отмечает Гаспарян.
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