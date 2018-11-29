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Порошенко с позором освистали и заклевали
В ходе введения военного положения выяснилось, что президент Украины не пользуется авторитетом среди депутатов украинского парламента.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Из трех вопросов – «армия – язык – вера» – два уже провалены. Порошенко, который начинал на церковном поле выступать как сильный амбициозный лидер, которого поддерживают западные страны и наиболее активные граждане в своей стране, позиционировал себя как хромая утка, то есть обладатель публичной должности, чьи полномочия заканчиваются без перспектив на пролонгацию”, – подчеркнул Белашко.
По его словам, демонстративная сила президента обернулась его слабостью.
“Мы видели, как в парламенте заклевывали президента, которого еще буквально вчера поддерживали и вокруг которого готовы были сплотиться. Его засвистывали, крыли матом и так далее. Он ушел из парламента с позором”, – отмтеил эксперт.
При этом он говорит, что Порошенко последовательный и мстительный человек, который попытается переиграть ситуацию в свою пользу и продлить военное положение.
“И если перед Новым годом произойдет нечто, что вызывает шок и трепет, парламенту будет сложно не продлить военное положение. В этом, мне кажется, существует основная угроза для безопасности общества, в электоральном плане тоже – если Порошенко проигрывает эту игру, он теряет шансы на переизбрание. И чтобы не потерять их, он может пойти на резкое повышение ставок в этой игре”, – предупреждает Белашко.
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Метки: Верховная Рада, военное положение, Петр Порошенко, Сергей Белашко
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