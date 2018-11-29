Порошенко с позором освистали и заклевали

29.11.2018, Киев, Игорь Петров

В ходе введения военного положения выяснилось, что президент Украины не пользуется авторитетом среди депутатов украинского парламента.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Из трех вопросов – «армия – язык – вера» – два уже провалены. Порошенко, который начинал на церковном поле выступать как сильный амбициозный лидер, которого поддерживают западные страны и наиболее активные граждане в своей стране, позиционировал себя как хромая утка, то есть обладатель публичной должности, чьи полномочия заканчиваются без перспектив на пролонгацию”, – подчеркнул Белашко.

По его словам, демонстративная сила президента обернулась его слабостью.

“Мы видели, как в парламенте заклевывали президента, которого еще буквально вчера поддерживали и вокруг которого готовы были сплотиться. Его засвистывали, крыли матом и так далее. Он ушел из парламента с позором”, – отмтеил эксперт.

При этом он говорит, что Порошенко последовательный и мстительный человек, который попытается переиграть ситуацию в свою пользу и продлить военное положение.

“И если перед Новым годом произойдет нечто, что вызывает шок и трепет, парламенту будет сложно не продлить военное положение. В этом, мне кажется, существует основная угроза для безопасности общества, в электоральном плане тоже – если Порошенко проигрывает эту игру, он теряет шансы на переизбрание. И чтобы не потерять их, он может пойти на резкое повышение ставок в этой игре”, – предупреждает Белашко.

Читайте также: Порошенко поставил на карту всё и проиграл.