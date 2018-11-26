Порошенко поставил на карту всё и проиграл

26.11.2018, Киев, Михаил Рябов

История с введением военного положения обернулась полным провалом сценария Петра Порошенко – он получил унижение в Верховной Раде и теперь гарантированно не проходит во второй тур.

Об этом в своем видеоблоге заявил украинский тележурналист Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дубинский пояснил, что Порошенко рассчитывал под предлогом ЧП с катерами ВМС Украины в Керченском проливе отменить дату президентских выборов и ввести военное положение на два месяца. Однако в итоге в Верховной Раде не набралось необходимого числа голосов – военное положение введено лишь на месяц, а выборы так и не перенесли.

Дубинский напомнил, как Порошенко пришел днем на заседание Рады, но так и не смог выступить из-за того, что депутаты не поддержали его план и блокировали трибуну.

«Бросил кость – «попробуйте не проголосуйте, агенты Кремля!». Но его послали на х**. Справедливо послали. Петя был вынужден ретироваться из Рады, даже не выступив там. Жалко и позорно свалил, спрятался», – сказал автор.

«Он проиграл. Он поставил на карту все. Последний козырь из рукава. Другого нет и не будет. Никаких фишек у Порошенко больше нет. Он выглядит жалко. Мокрым котом, который вынужден ретироваться из Рады, потому что она не собрала голоса под проект указа президента о военном положении. Все, слился!» – добавил Дубинский.

По его мнению, отказ Рады поддержать план Порошенко рушит все его планы по переизбранию на второй срок.

«Теперь можно говорить о 30 днях (военного положения, – ред.) – не имеет никакого значения. Мы понимаем, что военные действия предприняты не будут. И никаких шагов по «противодействию агрессору» не будет», – сказал Дубинский.

По его словам, если бы Порошенко добивался военного положения не ради переноса выборов, а с намерением противостоять России по-настоящему, первым шагом стала бы заморозка российских активов на Украине.

«Это закончится поражением Порошенко на выборах. Он теперь точно не выходит во второй тур. Он обосрался так, что никакого рейтинга. Вы увидите следующие социологические опросы, и никакого рейтинга у человека не будет. Он – «зеро». Слился. Я вас поздравляю хотя бы с этим», – заключил Дубинский.