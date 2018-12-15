15.12.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Донбасс, Оппозиция, Преследования журналистов, Украина, Цензура
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Порошенко сбежал с дебатов в ЕС, где ему устроили разнос

Петр Порошенко предпочел избежать международного позора, отказавшись присутствовать на дебатах в Страсбурге, где обсуждался вопрос невыполнения Украиной пунктов соглашения об ассоциации с ЕС.

Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» рассказал экс-спикер МИД Украины Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным Волошина, Порошенко проигнорировал мероприятие, сославшись на необходимость отбыть в Брюссель на встречу с представителем ЕС по международным делам Федерикой Могерини.

«В Страсбурге обсуждался доклад немецкого евродепутата Михаэля Галера об итогах выполнения соглашения об ассоциации. После этого были дебаты, и на них было формальное приглашение Порошенко поприсутствовать.

Он вместо этого поехал в Брюссель. Ему чуть-чуть подыграли в этой ситуации, дали возможность не выглядеть плохо, потому что на этих дебатах говорилось очень много плохого.

Там вспоминали и убийство Гандзюк, и тотальную коррупцию, и эти пресловутые электронные декларации. Эти все моменты всплыли, и ему не дали бы возможности отвечать, он сидел бы на балконе для почетных гостей и выслушивал.

Там поднимался вопрос попыток закрытия «NewsOne» и «112 Украина», давление на СМИ, нападение праворадикалов на журналистов, сожжение лагерей ромов и прочее. Пытаются закрыть телеканалы, которые дают площадку для высказывания позиции, которая не нравится власти, убивают журналистов, тех же Шеремета и Бузину, и никакого расследования.

А Украина имеет соглашение об ассоциации, где черным по белому сказано, что прогресс развития отношений между Украиной и ЕС обусловлен итогами соблюдения Украиной общих ценностей, а тут дошло до базовых.

Сейчас внесен проект резолюции о свободе СМИ. До этого на моей памяти проект резолюции о свободе СМИ был только по Турции, где после попытки государственного переворота газеты закрывают, а журналистов массово сажают в тюрьму. И вдруг против страны, где в Конституцию даже включили евроинтеграцию, такой проект вносят. Поэтому ему дали сохранить лицо.

Здесь они его достаточно жестко критиковали, а в Брюсселе в это время Могерини ему улыбалась», – отметил эксперт.

Как ранее признал советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка, Европейский Союз не видит возможности для интеграции Украины во внутренний рынок ЕС.

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