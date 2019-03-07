Порошенко сбивают на пике

07.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Скандал с хищениями в оборонпроме «выстрелил» как раз в тот момент избирательной кампании президента Украины Петра Порошенко, когда только всё наладилось после «мальдивского вояжа» и неудач «томос-тура».

Об этом в эфире канала «Первый казацкий» рассказал украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Аппаратура, которая позволяет ломать мессенджеры и слушать почти всё, есть сегодня у СБУ, есть у НАБУ, есть у МВД. Остальное, как говорил президент-попередник, додумайте сами. При всём таланте господина Бигуса, явно он работает не один. В нашей политике, как говорится, кто платит, тот и танцует, поэтому в импровизации и в героев-одиночек я не верю. Понятно, что, если такие звёзды зажигаются, значит это кому-то нужно. Тем более, оно [расследование Бигуса] поспело как раз в тот момент, когда кампания Порошенко начала выходить на пик.

Февраль для Порошенко прошёл успешно. Если январь – «томос-тур» спотыкался, то в феврале вроде бы всё наладилось, и тут последняя декада февраля – кампания споткнулась. Тут не только этот скандал, тут и инциденты с хватанием за нос, срыванием шапок – а люди на эти вещи реагируют эмоционально», – заявил Золотарёв.

«Как ударит по президенту этот «Свинарчук-Гейт»? Я думаю, что, во-первых, эффект этого скандала будет, помните «мальдивский вояж» президента? До этого «панамский кейс» прошёл абсолютно бесследно. Возможно, это как раз и убедило Порошенко в том, что народ всё съест, что он уже невосприимчив к компромату и так далее. Возможно, это усыпило бдительность, но «панамский кейс» обернулся для Порошенко провалом.

Президент, который только-только начал входить в образ супер-патриота, вдруг продемонстрировал образец суперпотребления в стране, где по 5 гривен сбрасываются на армию, где платят военный налог 1,5 процента, а тут президент за «полляма зелени» позволяет себе расслабиться на тёплых островах в Индийском океане. Естественно, это стало таким же символом, как Межигорье Януковича для общественного мнения, и эти Мальдивы переполовинили рейтинг действующего президента, который он очень тяжело и болезненно пытается восстановить сейчас», – отметил политтехнолог.

«Что будет дальше? Ну, собственно, на стене дома Гладковского в пригороде Киева написали слово «мародёр». Поэтому воровство не только на убытках, но и на крови – эти вещи не прощаются. В базовом для президента регионе – Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская области – избиратель готов был простить Порошенко враньё, лицемерие, неэффективность, даже коррупцию за лозунг «Геть вид Москвы», но мародёрство на крови, поверьте, не простят. Поэтому президенту это икнётся», – подытожил Золотарёв.